Gaming, gli aversani Nicole de Cristofaro e Antonio Ramicello nella lista Under 30 di “Forbes”

Talento e innovazione che partono dall’Agro Aversano e conquistano i riflettori internazionali: è la storia di Nicole de Cristofaro, originaria di Aversa, e Antonio Ramicello, di Teverola, entrati a pieno titolo nella prestigiosa lista “Forbes 30 Under 30 Europe 2025” nella categoria “Sports & Games”. Un riconoscimento che premia la loro intraprendenza imprenditoriale e la capacità di rivoluzionare il settore dei videogiochi con la loro azienda, Incantum Games.

Negli ultimi 12 anni, Incantum Games si è distinta per oltre 50 milioni di download raccolti grazie a un approccio di marketing “social media first”, che fa leva sul potenziale virale di piattaforme come TikTok. Le campagne di “user-generated content” hanno infatti superato un miliardo di visualizzazioni, creando una community attiva e appassionata.

Ma il successo di Incantum Games non si ferma solo all’uso innovativo dei social media. Una parte fondamentale della vision aziendale riguarda l’adozione della blockchain, una tecnologia destinata a ridefinire le logiche di proprietà digitale e microtransazioni nel mondo del gaming. Proprio su questa scia si inserisce lo sviluppo di “Crown Chaser”, un gioco multiplayer tower-defense basato su blockchain che, ancora prima del lancio ufficiale, conta già 50mila membri nella propria community, candidandosi a diventare uno dei titoli più attesi della sua categoria.

Un risultato che dimostra come la fusione tra creatività, tecnologia e strategia di comunicazione possa aprire nuovi scenari competitivi, anche partendo da realtà indipendenti. L’inserimento dei due aversani nella “Forbes 30 Under 30 Europe 2025” rappresenta un forte segnale di come il talento “Made in Campania” possa farsi largo su scala globale, ispirando una nuova generazione di sviluppatori e imprenditori digitali.