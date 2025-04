Edilizia, l’aversano Antonio Pagliuca nuovo presidente del Formedil Caserta

Esordio nel Consiglio di amministrazione del Formedil Caserta del nuovo presidente, l’ingegner Antonio Pagliuca, che Ance Caserta ha recentemente designato alla carica. Organismo bilaterale paritetico del settore delle costruzioni della provincia di Caserta, Formedil Caserta ha il compito di perseguire, senza fini di lucro, i fini istituzionali previsti dai contratti collettivi stipulati tra le parti sociali Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, offrendo servizi alle imprese e ai lavoratori della provincia di Caserta.

I lavori sono stati aperti stamani dal vicepresidente dell’Ente Antonio Cirillo, segretario generale provinciale della Feneal-Uil, che ha voluto innanzitutto esprimere al presidente uscente Gaetano Barbarano, presente per l’occasione, profonda gratitudine per l’instancabile impegno e la dedizione ai valori di lealtà e correttezza che hanno contraddistinto tutto il suo mandato. In un clima di grande cordialità, si sono uniti ai ringraziamenti del Vicepresidente Cirillo anche i Consiglieri Irene Velotti, segretario generale provinciale della Fillea-Cgil, e Fulvio Pirchio, segretario generale provinciale e componente della segreteria regionale della Filca-Cisl.

La nomina di Pagliuca, giovane imprenditore di Aversa, con una consolidata esperienza nel settore edile, già presidente dei Giovani Costruttori di Caserta rappresenta l’inizio di un percorso ricco di sfide e opportunità per la filiera delle costruzioni della provincia di Caserta. Dopo aver ringraziato il presidente di Ance Caserta, Antonio Pezone, per la grande opportunità rappresentata da questo nuovo incarico, Pagliuca ha presentato i nuovi consiglieri Daniela Coronato, Cristoforo Corvino, Marco Della Gatta, Bruno Verazzo ed Errico Di Rienzo, di nomina Ance, e il consigliere Fedele Martiniello, di nomina Feneal-Uil. L’intervento di Pagliuca è poi proseguito con la delineazione di alcune delle attività strategiche sulle quali il Formedil è attualmente impegnato. In particolare, il presidente ha voluto ricordare che il 24 maggio, presso salone dell’edilizia Sed Caserta, avrà luogo l’edizione regionale della gara di arte muraria Ediltrophy 2025, partecipato da tutte le Scuole Edili della Campania. Le squadre vincitrici delle selezioni regionali si sfideranno nella finale nazionale che sarà ospitata dal Saie Bologna.

Determinato affinché il Formedil si confermi punto di riferimento per quanti operano nel settore edile, il nuovo presidente porterà avanti innanzitutto i compiti statutari dell’Ente, garantendo una capillare attività di assistenza gratuita alle imprese e percorsi di formazione altamente qualificanti per i lavoratori edili, con particolare attenzione sia allo sviluppo professionale sia agli aspetti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, esattamente in linea con quanto previsto dalla contrattazione di settore.

La nomina di Pagliuca alla presidenza del Formedil Caserta rappresenta un momento significativo per l’Ente, in un periodo in cui l’edilizia si conferma uno dei settori trainanti della provincia di Caserta. La richiesta crescente di manodopera altamente qualificata e preparata alle nuove sfide tecnologiche e produttive rende ancora più strategico il ruolo che il Formedil riveste nella formazione e nella sicurezza. Questo nuovo corso rappresenta un’opportunità concreta per consolidare i rapporti con le istituzioni territoriali e offrire servizi di eccellenza alle imprese, per elevare gli standard professionali e garantire un’edilizia più sicura, innovativa e competitiva.