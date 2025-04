Aversa, la società di consulenza “Mya” riceve il rating di legalità dal Garante

Aversa (Caserta) – “Mya”, società di consulenza aziendale specializzata nell’erogazione e certificazione di percorsi formativi, ha ottenuto il prestigioso Rating di Legalità “Due stelle +” dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Il riconoscimento viene conferito alle imprese che dimostrano elevati standard di correttezza gestionale, trasparenza ed etica sociale.

Mya si posiziona così tra le prime tremila aziende in Italia riconosciute per il loro operare nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità: “Questa attestazione di merito è il riconoscimento di lunghi e intensi anni di lavoro”, afferma Raffaele Cangiano (nella foto), socio unico di Cangiano Holding, che controlla Mya. “La nostra – continua – è un’azienda che pone la legalità, la trasparenza e l’etica professionale al centro del proprio operato. E adesso puntiamo a ottenere la terza stella nei prossimi due anni e rientrare tra le prime 1500 aziende in Italia. Sarebbe un primato ancor più importante anche in virtù del contesto territoriale in cui l’azienda opera, ovvero le province di Napoli e Caserta, ma più in generale il Sud Italia”.

Fondata nel 2011 con sede operativa ad Aversa (Caserta), sede legale a Caserta e sede di rappresentanza a Roma, Mya offre servizi di consulenza di alta qualità nel settore della formazione, sviluppando soluzioni innovative attraverso la pianificazione e il miglioramento dei sistemi organizzativi. Opera in tutta Italia con clienti di rilievo sia nel settore pubblico che in quello privato, tra cui Tecnam Spa (settore aerospazio), Inco.Farma Spa (gestione farmacie), Tme Srl (progettazione e produzione delle schede elettroniche) e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.