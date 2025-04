Pasquetta 2025: eco-escursione sul Vesuvio adatta a tutti

Lunedì 21 aprile torna l’eco-escursione di Pasquetta 2025 sul Vesuvio. La suggestiva passeggiata all’insegna della sostenibilità e del trekking, su uno dei sentieri più belli e verdeggianti del Parco Nazionale del Vesuvio, è organizzata dall’associazione di promozione sociale “Vesuvio Natura da Esplorare” e dall’associazione culturale “Econote”.

La Pasquetta 2025 nella natura del Vesuvio con una eco-escursione in Riserva Forestale Alto Tirone sarà come sempre un momento da trascorrere immersi nella natura insieme a tutti coloro che vogliano partecipare a un’iniziativa nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio. Ad accompagnare i partecipanti, delle esperte guide naturalistiche ed escursionistiche: il percorso scelto è adatto a tutti, grandi e piccoli, a partire dagli 8 anni di età. I posti a disposizione sono limitati e per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla mail info@econote.it indicando nome, numero di persone e numero di cellulare. Una volta confermata la prenotazione si riceverà una risposta con maggiori informazioni sul punto di partenza dell’escursione e sull’equipaggiamento necessario.

Sono previste due partenze: mattino – ore 10 (rientro ore 13), pomeriggio – ore 15 (rientro ore 18). La quota di partecipazione per l’eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio è 20 euro per gli adulti e 10 euro per bambini e ragazzi fino ai 16 anni.