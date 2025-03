Toscana e Malta scelgono la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

Napoli crocevia per le politiche di sviluppo del turismo italiano. Hanno scelto la Borsa Mediterranea del Turismo – la cui 28esima edizione è in corso alla Mostra d’Oltremare – la Toscana e l’arcipelago di Malta per siglare un accordo che punta sulla valorizzazione del patrimonio archeologico e Unesco e che coinvolge attraverso due grandi progetti anche la Campania.

Ad annunciarlo, durante la Bmt, il direttore di “Toscana Promozione Turistica”, Francesco Tapinassi. Fare rete per la promozione di un turismo di qualità, l’obiettivo principe dell’accordo. A fornire ulteriori dettagli, Ester Tamasi, direttore “Italia Malta Tourism Authority”, e Clara Svanera, coordinatrice del turismo culturale, femminile e delle relazioni internazionali di “Toscana Promozione Turistica”. IN ALTO IL VIDEO