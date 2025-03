Caserta, Gigi e Ross in scena con “Vico Sirene” al Teatro Don Bosco: un viaggio nell’anima di Napoli

Caserta – Sabato 22 marzo, alle ore 20, il Teatro Don Bosco ospiterà uno degli eventi più attesi della stagione Gold: Gigi e Ross saliranno sul palco con lo spettacolo “Vico Sirene”, scritto e diretto da Fortunato Calvino. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, che promette di emozionare, divertire e far riflettere, portando in scena una Napoli autentica, vibrante e profondamente umana.

Uno spettacolo che esplora l’anima di Napoli – “Vico Sirene” non è solo una rappresentazione teatrale, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell’anima partenopea. Attraverso i personaggi e le storie che si intrecciano, lo spettacolo racconta una Napoli che pulsa da secoli, una città madre, magnifica e a volte spietata, capace di accogliere lo straniero e trasformarlo in un napoletano d’adozione. Un omaggio alla straordinaria varietà culturale e sociale che caratterizza la città, con un focus particolare sul mondo dei “femminièlli”, una realtà storica e radicata nel tessuto sociale di Napoli. Gigi e Ross, noti per la loro versatilità e bravura, si immergono in personaggi e situazioni inediti rispetto al loro percorso artistico, regalando una delle loro migliori prove d’attore. Il duo si muove con maestria tra momenti di comicità e riflessioni amare, restituendo al pubblico un affresco vivido e coinvolgente della vita nei vicoli napoletani.

Personaggi che prendono vita – Fortunato Calvino, autore e regista dello spettacolo, ha saputo dare colore e voce a personaggi indimenticabili, alcuni dei quali ispirati a figure reali. Nucchetella, Scarola, Cocacola, Mina, Susy e La Pescivendola sono solo alcuni dei protagonisti che animano il vicolo immaginario di “Vico Sirene”. Le loro storie, spesso segnate dalla prostituzione, da amori perduti e da un’esistenza difficile, si intrecciano in un racconto corale che restituisce l’essenza di un mondo in parte ancora presente nei vicoli di Napoli. La tombola, filo rosso dell’intero testo, diventa un simbolo di unità e condivisione. Attraverso i novanta numeri estratti dal “Panàro”, si snodano momenti di divertimento, scherno e battute feroci, in un rituale che si ripete ogni sera come un’antica tradizione. Un gioco che unisce donne e “femminièlli”, da Natale ad agosto, in un’atmosfera che oscilla tra il comico e il tragico.

Vico Sirene" è uno spettacolo che non deluderà le aspettative del pubblico. Gigi e Ross, con la loro capacità di calarsi nei panni dei personaggi, regalano momenti di puro divertimento, ma non mancano di toccare corde più profonde, lasciando spazio a sorrisi amari e riflessioni sulla condizione umana. La bravura degli attori, unita alla potenza del testo di Calvino, rende questo spettacolo un'esperienza indimenticabile.