Caserta, il romanzo storico “Federico II, il portale dei morti” approda alla Feltrinelli

Caserta – Lunedì 3 febbraio, alle ore 18, alla Feltrinelli Librerie si terrà l’incontro con il professore, archeologo e direttore del museo civico di Mondragone, Luigi Crimaco, per la presentazione del suo ultimo libro “Federico II – Il portale dei morti”.

Dopo una prima presentazione alla Libreria Giunti nella città capoluogo di provincia, il romanzo storico sullo “Stupor Mundi” approda nella location del sapere e della cultura di Caserta, che nel suo passato visse un momento di splendore proprio sotto questo sovrano. Uno dei segni del passaggio di Federico II di Svevia a Caserta, oltre ai vari reperti architettonici, fu quello della falconeria (vedi il caso del Torrione federiciano definito come “Torre dei Falchi”). Pertanto, per questa realtà cittadina è una nuova occasione per conoscere ed interfacciarsi su quel passato che merita di essere riscoperto.

Il romanzo di Crimaco, che ha già ottenuto varie recensioni e menzioni, anche nella Capitale, è incentrato sul sovrano scomunicato da papa Gregorio IX per il suo rifiuto di partire per la Crociata. Tra città e castelli, in un viaggio incredibile dalla Terra Santa alla Sicilia, dalla Campania a Roma, il sovrano dovrà affrontare guerre, pestilenze, agguati, tradimenti e indomabili passioni, per risolvere un mistero legato a due manoscritti da cui dipende il destino dell’Occidente cristiano, un enigma che risale al tempo di Caio Ponzio Pilato e racconta di un portale interdetto agli uomini, ma capace di riportare i morti in vita, al terzo giorno.

Giovanna Mastrati e Ida Roccasalva dialogheranno con l’autore durante l’incontro che vedrà, inoltre, un reading teatrale a cura di Angela Carcaiso e dei canti eseguiti da Alessia Crimaco.