“La mediazione a un anno dalla Riforma Cartabia”: convegno al Vulcano Buono di Nola

Il ricorso alla mediazione, dopo la Riforma Cartabia, rappresenta un’opportunità che consente un risparmio in termini economici (grazie alla possibilità di accedere al credito d’imposta anche per il compenso dei professionisti coinvolti), di tempo del giudizio e di snellezza delle procedure. Un’opportunità che in Campania viene adottata con crescente interesse, anche grazie all’ampliamento dei poteri affidati al giudice, per favorire “una soluzione conciliativa della causa”.

Secondo il sito che analizza le statistiche del Ministero della Giustizia, la Campania è la quarta regione d’Italia, dietro Lombardia, Lazio e Toscana, per il ricorso allo strumento della mediazione. Di questi argomenti si è discusso nel corso del convegno “La mediazione a un anno dalla riforma Cartabia: effetti, vantaggi e benefici”, organizzato da “Concormedia” nel multisala “The Space” all’interno del Vulcano Buono di Nola.

I lavori sono stati aperti dai saluti dell’amministratore delegato del “Vulcano”, Francesco Furino, che ha definito anche gli sviluppi dell’attività del centro disegnato da Renzo Piano. Presenti Dora Tagliafierro, giudice della prima Sezione Civile del tribunale di Nola, e l’avvocato Romualdo Miele, mediatore di Concormedia. IN ALTO IL VIDEO