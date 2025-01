Incendio in ex fienile coinvolge tre abitazioni: evacuate 27 persone

Paura nella notte per un violento incendio che ha coinvolto un ex fienile e tre abitazioni. Le fiamme, divampate intorno alle 23 di ieri sera, a Frassenè Agordino, frazione di Voltago Agordino, in provincia di Belluno, si sono rapidamente propagate dal locale adibito a fienile ai tetti delle case vicine, distruggendo completamente le coperture.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, accorsi da Agordo, Belluno, Vittorio Veneto, Caprile, Canale D’Agordo e Gosaldo con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi: tre autopompe, cinque autobotti, un’autoscala, un carro aria e altri mezzi di supporto, per un totale di oltre 35 operatori coordinati dal funzionario di guardia. Grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi, che hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio, si è evitato il propagarsi delle fiamme all’intera contrada.

Le 27 persone residenti nelle abitazioni coinvolte sono state evacuate precauzionalmente. Dieci di loro, di cui solo quattro residenti, hanno trovato ospitalità presso parenti e amici, mentre gli altri 17 sono potuti rientrare nelle proprie case dopo i controlli dei vigili. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Al momento, le operazioni di spegnimento sono terminate, ma sono ancora in corso le verifiche per individuare eventuali focolai nascosti e le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli edifici. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici. IN ALTO IL VIDEO