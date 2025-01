De Luca: “Shoah lontana, ma vicine immagini bimbi morti a Gaza”

“Dobbiamo domandarci come è possibile che ci siano oggi centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo manifestano contro gli ebrei. Sta succedendo qualcosa di terribile, dobbiamo capire e fare di tutto per rispondere, reagire. Se vogliamo parlare un linguaggio di verità dobbiamo dirci che la Notte dei cristalli è lontana, il rastrellamento nel ghetto di Roma è lontano, perfino le immagini di Auschwitz sono lontane, ma sono vicine e davanti a noi le immagini dei bambini morti di freddo a Gaza”. Lo ha detto, ricevendo l’applauso di una larga parte del pubblico presente in platea, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la cerimonia organizzata nel Giorno della Memoria.

“Siamo in una situazione maledettamente difficile – ha aggiunto De Luca -, siamo qui per ribadire che la Shoah è l’episodio storico di barbarie irripetibile che non ha paragone con nessun episodio nel mondo, siamo qui per ribadire che quello che abbiamo conosciuto nella Shoah era la disumanizzazione, la guerra che determinava la perdita dei confini tra l’umano e il bestiale. Non c’è paragone con quanto accaduto allora. Come siamo impegnati a coltivare quella memoria, siamo impegnati a venire all’oggi, a eliminare le cause del riproporsi di un antisemitismo che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze”. IN ALTO IL VIDEO