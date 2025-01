Aversa, “Cuore Nudo: storie di autismi”: presentazione del libro alla Caritas

Aversa (Caserta) – Venerdì 10 gennaio, alle ore 18, la sede della Caritas Diocesana, in Vicolo Sant’Agostino 4, ospiterà la presentazione del libro “Cuore Nudo: storie di autismi” di Mariarosaria Canzano.

Dopo l’introduzione di Rachele Arena, responsabile della Biblioteca di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’autrice dialogherà con Francesca Mandato, mamma di Luigi e Nicola, due ragazzi con lo spettro autistico, e con Emilio Di Fusco, psicologo e assistente sociale. Le conclusioni saranno affidate a don Carmine Schiavone, direttore della Caritas della Diocesi di Aversa e delegato Caritas Campania.

L’iniziativa è promossa da “Artedonna” con “Un Mondo Blu”, “Meritocrazia Italia”, “Age”, “Aversa Terra dei Libri”, “Stati Generali della Cultura in Terra di Lavoro” e le cooperative “Il coraggio di Laura” e “Diversamente”. Il libro racconta storie di vita reale che affrontano l’autismo nell’età adulta, ci fa conoscere le sfide quotidiane, le emozioni e le conquiste di chi vive lo spettro autistico in prima persona o come parte di una famiglia, ci insegna l’importanza dell’empatia, della comprensione e soprattutto di una formazione adeguata per chiunque entri in contatto con questa realtà: educatori, medici, professionisti ma anche la comunità in generale.

La presentazione del volume è un primo appuntamento a cui seguirà un ciclo di incontri sul tema delle disabilità con addetti ai lavori e stakeholder con la finalità di approfondire tematiche sulla disabilità; saranno veri e propri laboratori di idee volti ad elaborare proposte concrete sul tema delle disabilità e neurodiversità. All’evento sono state invitate le autorità comunali e l’intera cittadinanza.