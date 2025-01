Zinzi (Lega): “Situazione intollerabile all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti”

“Ringrazio il ministro per le rassicurazioni sul futuro dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti che oggi ho portato in Parlamento per denunciare quello che i cittadini ci hanno segnalato e che ho personalmente verificato qualche giorno fa”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, interrogando il ministro della Salute sulla situazione del presidio ospedaliero della cittadina in provincia di Benevento.

“Un ospedale fantasma, – fa sapere Zinzi – senza reparti nonostante un decreto regionale che avrebbe dovuto istituirli, con un pronto soccorso praticamente ad ore, aperto al pubblico soltanto dalle ore 8 alle 18, e al momento dell’ispezione un solo medico in tutta la struttura. Una situazione che per noi è intollerabile, anche perché lì sarebbe dovuto sorgere un polo oncologico. Ma c’è da riflettere anche sulla gestione inqualificabile da parte dei vertici della Regione che dimostrano ancora una volta tutta la loro incapacità nell’assicurare il diritto alla salute e i livelli essenziali di assistenza”.

“Sono fiducioso – ha concluso il parlamentare – sulle iniziative che questo governo intraprenderà per risolvere anni di disastri di Pd e De Luca che continua a elencare primati inesistenti, invece di chiedere scusa ai nostri cittadini e ringraziare medici e infermieri che reggono sulle proprie spalle l’intero sistema sanitario regionale, dimostrando di essere l’unica e vera eccellenza per la nostra regione”.