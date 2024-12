Caserta, Pierfrancesco Favino ospite di “Maestri alla Reggia”

E’ stato Pierfrancesco Favino l’ospite del secondo appuntamento di “Maestri alla Reggia”, la rassegna dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dedicata ai protagonisti del cinema italiano. Intervistato dal critico cinematografico Federico Pontiggia, Favino – considerato uno dei più importanti attori italiani, riconosciuto a livello internazionale, acclamato da critica e pubblico per il suo eclettismo e per i differenti ruoli interpretati sempre con grande abilità – ha ripercorso ripercorrere la sua sfolgorante carriera, costellata da prestigiosi premi e grandi successi.

È stato diretto da grandi registi italiani e internazionali. Tra i film più importanti “Nostalgia” di Mario Martone, “Hammamet” di Gianni Amelio, “Padrenostro” di Claudio Noce, “Il traditore” di Marco Bellocchio, “Rush” e “Angeli e Demoni” (girato proprio alla Reggia di Caserta) di Ron Howard, “Romanzo Criminale” di Michele Placido. Ora al cinema diretto da Gabriele Salvatores in “Napoli-New York”, di prossima uscita è il film “Maria”, del pluripremiato regista Pablo Larraín, in cui recita accanto ad Angelina Jolie.

Il prossimo appuntamento con “Maestri alla Reggia” è per giovedì 19 dicembre, alle ore 18, con l’attrice Vanessa Scalera, diretta da Marco Bellocchio in “Vincere” e “Bella Addormentata”, e consacratasi con il ruolo di Imma Tataranni nell’omonima serie televisiva, per il quale ha ricevuto il Premio Flaiano per la miglior interpretazione femminile. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA (credits Salvatore De Rosa)