Caivano, Giornata Nazionale del Servizio Civile con il ministro Andrea Abodi

Caivano (Napoli) – In occasione della Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha organizzato un evento speciale che si è tenuto al Centro Sportivo “Pino Daniele”. La manifestazione ha visto la partecipazione di autorità istituzionali e membri del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, tra cui il capo del Dipartimento, Michele Sciscioli, e Laura Massoli, direttrice dell’Ufficio per il Servizio Civile Universale.

L’evento ha riunito numerosi operatori volontari attualmente in servizio, offrendo loro l’opportunità di condividere le proprie esperienze e di riflettere sull’importanza del loro impegno per la comunità. Tra le autorità presenti, la responsabile nazionale del Servizio Civile, Bernardina Tavella; il responsabile della Regione Campania, Renzo Mazzeo; il vicepresidente Regione Campania e presidente Unpli Caserta, Raffaele Compagnone; la coordinatrice regionale di Servizio Civile, Barbara Minicozzi; la responsabile provinciale di Unpli Caserta, Raffaella Mazzarella.

In rappresentanza degli operatori volontari Unpli, Brigida Gravina, attualmente in servizio presso la Pro Loco Recale, ha condiviso la sua testimonianza, accompagnata dal presidente della Pro Loco, Andrea Mastroianni. Il ministro Abodi ha sottolineato l’importanza del Servizio Civile Universale come strumento di crescita personale e collettiva, evidenziando l’impatto positivo che i giovani possono avere nella società. Questa giornata rappresenta un momento di celebrazione e riconoscimento per tutti coloro che scelgono di dedicare il proprio tempo al servizio degli altri. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA