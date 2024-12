Sant’Antimo, il sindaco premia il colonnello Piricelli e gli agenti della Polizia Locale

Sant’Antimo (Napoli) – In una cerimonia ufficiale tenutasi nella casa comunale, il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, ha conferito un encomio solenne al colonnello Antonio Piricelli, comandante della Polizia Locale della Città di Afragola, e agli agenti della Polizia Locale di Sant’Antimo che hanno collaborato con lui in due distinte operazioni.

Alla presenza dell’assessore alla Polizia Locale, Federica Flagiello, dell’assessore Rosa Angelino, del vicesindaco Francesco Perfetto, del consigliere comunale Carmine Maisto del Comune di Sant’Antimo e dell’assessore alla Polizia Locale della Città di Afragola, Perla Fontanella, il sindaco Buonanno ha espresso la sua gratitudine e il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal colonnello Piricelli e dai suoi agenti.

L’encomio solenne è stato motivato da due interventi specifici: 9 settembre 2019: arresto in flagranza di reato di un pluripregiudicato per estorsione e ricettazione. L’operazione, definita “brillante, celere e precisa”, ha dimostrato l’efficacia e la professionalità degli agenti coinvolti; 2 giugno 2019: intervento in un’abitazione colpita da un incendio. Gli agenti, con prontezza e coraggio, hanno evacuato lo stabile, composto da 4 nuclei familiari, mettendo in salvo tutti i residenti.

“Il vostro impegno, il coraggio e l’eccellenza dimostrati, sono la testimonianza concreta del valore e della professionalità che caratterizzano il nostro Corpo di Polizia Locale”, ha dichiarato Buonanno, sottolineando che “queste azioni non solo hanno protetto la sicurezza dei nostri cittadini, ma rappresentano anche un esempio tangibile di dedizione al dovere, di prontezza operativa e di spirito di servizio”.