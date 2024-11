Tentano di truffare una 80enne: due donne denunciate nel Casertano

Cambiano gli artefici ma non il modus operandi che rimane sempre lo stesso. Questa volta, però, non è andata bene a due truffatrici del napoletano che sono state bloccate dai carabinieri e denunciate in stato di libertà.

L’episodio è accaduto a Letino, un piccolo comune della provincia di Caserta, al confine con il Molise, dove una 80enne ha ricevuto una telefonata da parte di un interlocutore di sesso maschile che, spacciandosi per il nipote, le diceva di essere stato fermato dai carabinieri e che per non essere arrestato doveva dargli molti soldi. Il pseudo nipote chiedeva quindi alla nonna di preparare tutto l’oro e i soldi in suo possesso perché, a breve, presso la sua abitazione, sarebbero giunte due donne alle quali avrebbe dovuto consegnare il tutto.

La 80enne preoccupata per l’accaduto ha chiamato la figlia per avvisarla della telefonata ricevuta apprendendo da quest’ultima che il figlio, quindi suo nipote, era con lei e non era stato assolutamente fermato dai carabinieri.

Sono stati quindi allertati i militari della Stazione di Capriati al Volturno che si sono portati immediatamente presso l’abitazione della nonnina. Giunti nei pressi dell’abitazione della 80enne hanno notato e fermato, in collaborazione con una pattuglia dei carabinieri forestale, le due donne, con precedenti specifici, mentre erano a bordo di una Dacia Sandero presa a noleggio e prive di documenti di riconoscimento. Nella circostanza sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari con cui hanno chiamato la 80enne.