Marcianise, si ribalta con l’auto: muore 31enne padre di tre figli

Marcianise – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un 31enne, Pasquale Tarantino, nel primo pomeriggio di oggi. L’uomo, alla guida della sua auto, una Fiat Idea, si stava recando al lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo in via Luigi Fuccia, finendo fuori strada.

Sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco del distaccamento marcianisano hanno trovato l’auto completamente ribaltata e il giovane incastrato nell’abitacolo. Nonostante la rapidità delle operazioni di soccorso, che hanno richiesto l’uso del gruppo oleodinamico per tagliare le lamiere e liberare il ferito, i sanitari del 118, prontamente intervenuti con un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne, originario di Portico di Caserta ma residente a Macerata Campania, che lascia moglie e tre figli piccoli.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del veicolo e l’avvio delle operazioni di recupero. Non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Sconcerto e dolore nella comunità locale, che piange la scomparsa del giovane.