Afragola, operaio precipita da impalcatura: muore il 43enne Francesco Romano di Acerra

Un’altra tragedia sul lavoro si è consumata ad Afragola, dove un operaio di 43 anni, Francesco Romano, di Acerra, ha perso la vita in un cantiere edile. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in un’area di costruzione situata in via Roma, nel cuore della cittadina napoletana, a pochi passi dal Municipio. La vittima è precipitata da un’impalcatura all’altezza del terzo piano dell’edificio in costruzione.

L’intervento dei soccorsi del 118, pur tempestivo, non è riuscito a salvare l’uomo: le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. I carabinieri di Afragola hanno immediatamente avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stanno raccogliendo le testimonianze dei colleghi presenti sul cantiere al momento della caduta. L’intera area è stata posta sotto sequestro, e sono in corso accertamenti per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Sebbene non sia esclusa alcuna ipotesi, si indaga anche sulla possibilità che la caduta possa essere stata provocata da un malore improvviso.

Intanto, la notizia scuote nuovamente il settore dell’edilizia, segnato, solo dieci giorni fa, dalla morte di un operaio di origine ghanese caduto da un’impalcatura a Portici, mentre ristrutturava un locale commerciale. Secondo i dati Inail, la Campania ha registrato 61 vittime sul lavoro tra gennaio e settembre di quest’anno, confermando la gravità della situazione nel settore edile e la necessità urgente di interventi mirati alla prevenzione.