Aversa, il giovane violinista Niccolò Laiso incanta il pubblico irpino insieme al Quartetto Gene

Aversa (Caserta) – Nella suggestiva cornice della chiesa di San Nicola di Gesualdo (Avellino), si è conclusa, domenica 10 novembre, la rassegna di musica da camera “I Concerti di Gesualdo”, promossa dalla Proloco del grazioso borgo irpino, con la direzione artistica dell’associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli.

Protagonista di due delle tre serate musicali un talentuoso giovane violinista dell’agro aversano, ex alunno del Liceo Musicale “Cirillo” di Aversa, Niccolò Laiso, 21 anni, vincitore del premio ex-aequo “Concorso Alberto Curci per giovani violinisti della regione Campania”, che il 27 ottobre ha interpretato musiche di Bach, Ysaye e Niccolò Paganini, in un concerto solistico. Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna autunnale di musica da camera ha visto protagonisti lo stesso Laiso ed altri tre giovani maestri: Emiliana Cannavale di Napoli (violino), Eugenia Cozzolino, di San Gennaro Vesuviano (viola) e Gaia Ferrantini, di San Nicola La Strada (violoncello). Il loro “Quartetto Gene” ha incantato il piccolo borgo esibendosi in quartetti di Franz Joseph Haydn e Ludwing Van Beethoven.

I quattro giovani musicisti, ciascuno vincitore di numerosi concorsi, si sono formati e laureati in Campania e continuano i loro studi affiancando attività concertistiche, anche al Teatro San Carlo di Napoli, ad attività solistiche. In formazione cameristica il Quartetto si è esibito in collaborazione con il Conservatorio di Benevento e, a Napoli, nell’ambito dell’importante rassegna “Regina Incanto”, dimostrando di essere una realtà artistica di ottimo livello qualitativo, utilissimo per la promozione e la diffusione della cultura musicale, soprattutto tra i più giovani. IN ALTO IL VIDEO