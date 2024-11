Judo, Pino Maddaloni si candida alle elezioni Fijlkam a sostegno di Ezio Gamba

Napoli – Nella storica “Star Judo Club” del maestro Gianni Maddaloni, Pino Maddaloni terrà una conferenza stampa in vista delle elezioni federali della Fijlkam – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – per il quadriennio 2025-2028. Maddaloni ha annunciato la sua candidatura a consigliere dirigente, presentandosi in squadra con il candidato presidente Ezio Gamba, con l’obiettivo di portare un futuro migliore alla federazione e allo sport italiano.

Le elezioni federali si terranno il 21 dicembre a Roma, dove tutte le società del movimento Fijlkam si riuniranno per eleggere il nuovo quadro politico federale. La squadra di Maddaloni e Gamba si impegna a lavorare per il miglioramento delle strutture sportive, il supporto agli atleti di tutte le età e livelli, e la promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale.