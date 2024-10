Santa Maria Capua Vetere, Pd: “Direttivo e gruppi di lavoro per affrontare problematiche del territorio”

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – “Il Partito Democratico di Santa Maria Capua Vetere continua a lavorare con dedizione, per affrontare le principali sfide locali e sovracomunali con grande partecipazione e spirito di iniziativa”. Così, in una nota, i Dem sammaritani, che spiegano: “Negli ultimi mesi, il tesseramento ha visto una forte risposta da parte dei cittadini, e siamo ora in attesa dell’approvazione formale della platea degli iscritti. Nel frattempo, il partito ha istituito un gruppo direttivo per assicurare una gestione efficace delle attività e mantenere vivo il confronto politico su temi cruciali per il nostro territorio”.

“All’interno del Pd – continuano – sono stati creati gruppi di lavoro specifici, dedicati all’approfondimento delle principali tematiche locali. Questo permette al partito di analizzare con attenzione le esigenze della comunità e di proporre soluzioni concrete. Questi gruppi rappresentano un importante strumento di partecipazione attiva e contribuiscono alla costruzione di un dialogo costruttivo con i cittadini”.

Il Pd esprime il proprio pieno sostegno all’assessore Di Nardo e ai consiglieri Buscetto e Ciarmiello “che, con impegno, passione e competenza, stanno portando avanti la linea amministrativa in maggioranza”. Oltre alle questioni locali, il partito guarda anche alle dinamiche regionali e nazionali, “consapevole dell’importanza di una visione integrata e di politiche che abbiano un impatto positivo sulla vita quotidiana dei cittadini”.

“La nostra azione politica – concludono i Dem – si basa su dialogo, trasparenza e partecipazione attiva, valori fondamentali che ci guidano nel servire al meglio la comunità. Il Partito Democratico di Santa Maria Capua Vetere invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, portando contributi e proposte per costruire insieme un futuro migliore per la nostra città”.