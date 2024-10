Gricignano, gli allievi del centro Anam nel Team Italia al campionato mondiale dei parrucchieri

Gricignano (Caserta) – Rappresenteranno l’Italia al campionato mondiale dei coiffeur a Parigi gli allievi iscritti ai corsi di formazione del centro Griform di Gricignano di Aversa. La prestigiosa competizione internazionale, promossa dalla Omc, l’Organizzazione mondiale dei coiffeur, si terrà dal 12 al 14 ottobre al polo fieristico della capitale francese.

Un’occasione unica per mostrare le abilità tecniche e artistiche acquisite dagli allievi durante i corsi, come ha spiegato ai nostri microfoni l’hair stylist Andrea Romano, presidente dell’Anam Caserta e responsabile per il centro sud delle scuole dell’accademia nazionale acconciatori moda.

La competizione d’Oltralpe vedrà i partecipanti sfidarsi a colpi di pettine e phon in varie categorie, guidati da Pierfilippo Francia, direttore tecnico nazionale dell’Anam. Alla presentazione del team azzurro è intervenuto anche il sindaco di Gricignano, Vittorio Lettieri, che ha dato il suo personale in bocca al lupo.

La Griform, di cui è legale rappresentante Emanuela Artiano, è un ente di formazione accreditato presso la Regione Campania che riveste un ruolo importante in ambito sociale. Nella sua unica sede di Gricignano quest’anno, infatti, avvierà il suo primo percorso di Istruzione e Formazione, rivolto ai giovani in dispersione scolastica per il rilascio della qualifica professionale di acconciatore. IN ALTO IL VIDEO