Lucca Comics & Games 2024, la napoletana “Giochi Uniti” due volte finalista con “Sipario” e “Botanicus”

Calendario ricco di eventi, anteprime e tornei, accompagnato dalla speranza di aggiudicarsi altri importanti riconoscimenti da mettere in bacheca: Giochi Uniti, casa editrice napoletana di giochi da tavolo, si appresta a vivere da protagonista il Lucca Comics & Games 2024. Con due novità: Giochi Uniti è infatti in lizza per due riconoscimenti nel settore giochi.

La società partenopea è infatti finalista al Premio Chiosso, riconoscimento assegnato nell’ambito dei giochi di ruolo, in particolare per i cosiddetti murder party, ossia eventi teatrali interattivi in cui i partecipanti interpretano i personaggi coinvolti in un mistero da risolvere. Istituito per commemorare Remo Chiosso, considerato il “padre” dei murder party in Italia, Giochi Uniti concorrerà al premio con il titolo “Sipario”, un gioco che ha catturato l’attenzione per la sua innovazione nel mondo dei giochi da tavolo e di ruolo, dimostrando ancora una volta l’eccellenza del brand nel settore ludico.

Ma non solo: “Botanicus”, altro titolo in ascesa in seno alla Giochi Uniti, è tra i candidati del Lucca Comics & Games Community Awards, un riconoscimento che celebra l’importanza delle opere e il loro impatto sulle community di appassionati. Questo premio, noto come la “People’s Choice” del festival, mette al centro il pubblico, chiamato a votare per i propri titoli preferiti. Per Botanicus, già inserito nella long list dello Spiel des Jahres, concorre ora anche per il sostegno della community di Lucca Comics & Games, si tratta dell’ennesima conferma del grande impatto avuto sulla comunità ludica italiana (e non solo).

I TORNEI NAZIONALI DI CARCASSONE E CATAN – Tra i momenti clou della fiera di cultura pop lucchese spiccano i Tornei Nazionali di Carcassonne e Catan, due dei giochi da tavolo più amati e seguiti a livello internazionale. Le tappe nazionali si terranno presso il Lucca Games Café, rispettivamente il 1 novembre (Carcassonne) e il 3 novembre (Catan), e rappresentano una grande occasione per tutti gli appassionati di mettere alla prova le proprie abilità in competizioni ad alto livello. La partecipazione è limitata ed è fortemente consigliata la preiscrizione.

PLAY WITH THE DESIGNER – Altro appuntamento imperdibile sarà l’evento “Play with the Designer”, dove gli appassionati potranno sedersi al tavolo con Giacomo Santopietro di Cobblepot Games (l’azienda specializzata in board games nota soprattutto per “Lettere da Whitechapel”), per una sessione di gioco a Penny Dreadfuls. Per chi invece vuole immergersi in “Botanicus”, l’occasione è ghiotta: sono previste infatti sessioni di gioco con Vieri Masseini e Samuele Tabellini, i due 35enni modenesi “padri” di Botanicus. Un’opportunità unica per conoscere da vicino il processo creativo dietro ai giochi e per interagire con alcuni dei più amati esperti del settore.

LE NOVITÀ, IL MATERIALE ESCLUSIVO E LE PROMOZIONI – Al Lucca Comics & Games 2024 Giochi Uniti porterà numerose novità in anteprima, coprendo diversi settori, dai giochi da tavolo ai librogame, fino ai giochi di ruolo. Tra i titoli più attesi “Arborea (day one)”, “Arbolito (day one)”, “Aurum (novità)”, “The Fox Experiment” (con un’esclusiva anteprima a Lucca), “Pathfinder 2ed: Kingmaker” e “La Sala del Tesoro (day one)”, “Smartbook: La Spada delle Meraviglie (day one)”. Ci saranno anche due novità per la serie EXIT, i titoli che trasformano il tavolo in una escape room: si tratta di “EXIT – Il Labirinto Maledetto” e “EXIT – La scomparsa di Sherlock Holmes”.

I visitatori avranno, inoltre, l’opportunità di ottenere materiale promozionale esclusivo, come il set di 3 carte promo per “The Fox Experiment” o la scheda promo “Kingsburg 3ed – Edifici di Lucca”, disponibile per chi acquisterà una copia di Kingsburg o parteciperà alle demo di uno dei nuovi giochi condividendo le proprie esperienze sui social con uno specifico hashtag che verrà comunicato in fiera.

Non mancheranno le dimostrazioni dal vivo nell’Area Demo, dove saranno presentati oltre 20 titoli, tra cui The Fox Experiment, Arborea, Aurum, Emerge e molti altri. Inoltre, il palco centrale del Padiglione Games ospiterà una sessione live di Sipario, con la partecipazione di influencer che sfideranno i visitatori in un’avvincente esperienza di gioco dal vivo.

Oltre ai titoli già citati, Giochi Uniti presenterà “Botanicus”, “Pathfinder Arena”, “Sipario”, “Card vs Gravity”, “Nacho Party”, “Fantascatti”, “Bicchieri Sprint”, “Catan”, “Kingsburg 3rd Edition”, “Dubito”, “Halli Galli”, “Carcassonne”, “Smartbook La Spada delle Meraviglie”, “Pathfinder GDR”.