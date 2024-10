Casoria, anziano rapinato dopo aver ritirato la pensione: arrestato finto “assicuratore”

Rapina un anziano che aveva appena ritirato i soldi della pensione. Il malvivente, 57 anni, è stato individuato e tratto in arresto dai carabinieri a Casoria, nel Napoletano.

L’episodio risale allo scorso settembre quando un 83enne si presentava ai militari della stazione della frazione Arpino, raccontando di essersi recato all’ufficio postale di via Giustino Fortunato e, dopo aver prelevato il denaro, di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che presentava come “assicuratore”. Quest’ultimo, con una scusa, lo faceva spostare in una zona più riparata e, a quel punto, dopo averlo bloccato e spinto contro un muro, si impossessava dei soldi che la vittima aveva nella tasca dei pantaloni.

L’indagine, svolta anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza del luogo, e grazie al riconoscimento fotografico, consentiva di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 57enne, nei confronti del quale il tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.