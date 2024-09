Lucia Volpe è il nuovo Prefetto di Caserta

E’ Lucia Volpe, il nuovo prefetto di Caserta. 62 anni, napoletana, è stata nominata ieri dal Consiglio dei Ministri per guidare l’Ente territoriale di Governo al posto di Giuseppe Castaldo, che dopo tre anni lascia la città della Reggia per diventare il nuovo prefetto di Cagliari.

Laureata in Giurisprudenza, con lode, all’Università “Federico II” di Napoli, e vincitrice del concorso per la carriera prefettizia, dal 1990, anno di assunzione al Ministero dell’Interno, al 2007, ha prestato servizio presso la Prefettura di Roma prima come funzionario dell’Ufficio di Gabinetto del Prefetto, occupandosi di affari sociali, personale, protezione civile ed enti locali, poi come dirigente dell’Area Raccordo con gli Enti locali e del Servizio relazioni sindacali e gestione del personale. Ha svolto incarichi di commissario straordinario per la gestione degli enti locali e di commissario ad acta per l’esecuzione di sentenze di ottemperanza del giudice amministrativo.

Nel 2008, presso l’Ufficio dell’Alto Commissario Anticorruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha curato le relazioni esterne e i rapporti con gli organi di informazione. Promossa viceprefetto, dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Area Protezione Civile presso la Prefettura di Venezia, occupandosi, in particolare, dell’attuazione degli interventi volti al superamento dell’emergenza nomadi nella regione Veneto.

Successivamente ha prestato servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ricoprendo gli incarichi di direttore dell’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento e di dirigente dell’Ufficio affari legali e contenzioso del personale contrattualizzato. Dal 2016 alla Prefettura di Roma, ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e di Vicario del Prefetto.

Nominata prefetto nel novembre 2019, ha ricoperto l’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna e, dal 2020, di Capo della Prefettura di Prato, per poi essere nominata Direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il neo prefetto avrà anche l’incarico di commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Castel Volturno, che svolgeva già il suo predecessore Castaldo.