Carditello per due giorni Reggia del Vino: il 20 e 21 settembre “Mediterranean Wine Art Fest 2024”

Oltre 30 tra cantine, consorzi, associazioni e realtà vitivinicole del territorio campano, ma anche musica, momenti di divulgazione e di avvicinamento al vino, specialmente per i più giovani. E ancora workshop, mostre, degustazioni e tanto altro: si avviano alla conclusione i preparativi in vista dell’evento che promette di trasformare per due giorni il Real Sito di Carditello nella Reggia del vino.

Il prossimo venerdì 20 e sabato 21 settembre, a partire dalle ore 18, il prestigioso real sito borbonico, situato a San Tammaro (Caserta) ospiterà il “Mediterranean Wine Art Fest 2024”, un modo di salutare l’estate alzando i calici di vino verso le stelle tra musica live, esposizioni artistiche e spettacoli indimenticabili, in un vero e proprio meltin’ pot di sapori, suoni e arte all’insegna del bere consapevole.

Il fitto calendario di eventi sarà svelato nel dettaglio in conferenza stampa il prossimo 18 settembre, conferenza a cui parteciperanno i padroni di casa promotori dell’iniziativa (Fondazione Real Sito di Carditello) e gli organizzatori (in rappresentanza di MAVV Museo dell’Arte, del Vino e della Vite), oltre ai partner dell’evento e al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che collabora alla realizzazione del Fest.

Quel che è già stato confermato è la conduzione – direttamente da New York – di Eleonora Pieroni e il lineup che animerà le due serate in note: il Trio vocale Le Armonie, accompagnato dal Maestro Antonello Cascone, e Fernando Opera, AfroDee, Papa Dj guest from Radio Monte Carlo. Questi artisti, con le loro vibrazioni lounge, chill out e ethnobeat, faranno viaggiare i visitatori attraverso le sonorità del mondo, creando un’atmosfera unica e perfetta per brindare. Il tutto mantenendo la linea e la filosofia degli eventi Wine & Music del Mavv, format che vuole legare i momenti conviviali alla cultura e all’identità mediterranea.

E non finisce qui: giovani e visitatori avranno l’occasione di partecipare a incontri e approfondimenti promossi in collaborazione con il Mavv e la Cattedra Unesco di Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile. Un’occasione imperdibile per scoprire la cultura del vino e la sua storia, ma anche per vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Campania.

“Il Mediterranean Wine Art Fest 2024 – spiega il presidente Mavv Eugenio Gervasio – incarna la nostra missione di promuovere e diffondere la cultura del vino e dell’arte mediterranea. Sarà l’occasione perfetta per celebrare non solo l’eccellenza vitivinicola del nostro territorio, ma anche per offrire ai più giovani un’opportunità unica di avvicinarsi in modo consapevole e responsabile al mondo del vino. Attraverso momenti di condivisione, musica e divulgazione, vogliamo raccontare la straordinaria tradizione che lega la Campania alla cultura del vino, un patrimonio che deve essere conosciuto, apprezzato e tramandato e questo non può prescindere dal coinvolgere i più giovani tra i nostri concittadini verso il buon bere campano e consapevole e la conoscenza dei sapori che rendono la nostra terra unica”.

Per poter acquistare il proprio biglietto d’ingresso, valido per entrambi i giorni, è possibile visitare il sito Go2 o utilizzare direttamente il link: https://bit.ly/mwf-mavv