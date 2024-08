Due morti e diversi feriti in tre incidenti avvenuti in un solo giorno nel Casertano

Tre gravi incidenti, con due uomini deceduti, quelli avvenuti nella giornata del 5 agosto in provincia di Caserta.

Il primo, intorno alle 6, lungo l’autostrada A1, sul territorio di San Nicola la Strada, alle porte di Caserta, dove a perdere la vita è stato il 43enne Gaetano Pascariello, di Palma Campania (Napoli), rimasto incastrato tra le lamiere del furgone su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione il mezzo, a bordo del quale c’erano la vittima ed altri passeggeri, ha tamponato un altro furgone che lo precedeva. Il 43enne è rimasto bloccato nell’abitacolo. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno liberato l’uomo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Altre tre persone sono rimaste ferite. La vittima lascia moglie e quattro figli.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 16, di nuovo sull’autostrada A1, stavolta sul territorio di Capua, al Km 715+500, in direzione Nord. Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato un’auto che, dopo aver tamponato un’altra vettura, saltava le barriere che dividono le due carreggiate dell’arteria stradale finendo nelle corsie con il senso di marcia contrario, verso sud. Fortunatamente, in quel momento, i veicoli che procedevano nell’altra corsia erano distanti e riuscivano a frenare senza ulteriori tamponamenti. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal 118.

Poco dopo, verso le 17.30, due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada statale Sannitica, al Km 20+300 nel comune di Valle di Maddaloni. I Vigili del Fuoco hanno tagliato le lamiere delle auto e liberato i feriti. Purtroppo, uno di loro, era deceduto: si tratta di Salvatore Vendemmiale, 62 anni, ex muratore che, andato in pensione, si era trasferito da Maddaloni al vicino piccolo centro della valle. Rimasto ferito A.N., 51 anni, condotto all’ospedale di Caserta, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Altri due morti in incidenti avvenuti in Campania, sempre nella giornata di lunedì, si sono registrati nel Napoletano: leggi qui