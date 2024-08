Castel Volturno, due morti in mare a Ferragosto: vittime un 12enne e un 34enne

Due morti nelle acque del litorale domizio, a Castel Volturno, nel Casertano, durante la mattinata di Ferragosto, a breve distanza l’uno dall’altro.

Intorno alle 12 un uomo di 34 anni, di origine tunisina, è annegato vicino al Lido Paradiso, i cui bagnini sono subito intervenuti dopo averlo notato chiedere aiuto mentre era in acqua, ma quando l’hanno riportato a riva era già deceduto. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera. Sulla salma sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso, probabilmente provocato da un improvviso malore.

Poco dopo, intorno alle 13.30, in località Ischitella, un ragazzino di 12 anni è spirato nelle vicinanze del Lido Bellariva, dopo essersi sentito male in acqua, forse per una congestione. Inutili i soccorsi da parte dei bagnini e di altri bagnanti. Ad eseguire i rilievi Guardia costiera e carabinieri, mentre la salma del 12enne è stata condotta all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico.

Sempre in Campania, nella stessa giornata, un’altra tragedia analoga si è registrata a Vico Equense, nella penisola sorrentina, col decesso di un bimbo di 7 anni, annegato nella piscina di un agriturismo (leggi qui)