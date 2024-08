Prevenzione dispersione nitrati in allevamenti e aziende agricole: sperimentazione parte dal Casertano

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha incontrato alcuni imprenditori del settore bufalino per discutere un tema cruciale per la nostra regione: la prevenzione della dispersione dei nitrati di origine agricola negli allevamenti e nelle aziende agricole.

“Questo incontro, – spiega Oliviero – ispirato dall’inchiesta trasmessa da Report, ha aperto la strada a nuove e promettenti soluzioni. Abbiamo discusso, infatti, di un innovativo fluido giapponese, presentato da un esperto commerciale di Udine, che promette di rivoluzionare la gestione dei nitrati. Questo prodotto, quando mescolato con il letame delle bufale, non solo abbatte gli odori ma reinserisce i nitrati in un processo vegetale, rendendoli non nocivi”.

“La sperimentazione di questo metodo – continua Oliviero – potrebbe portare a risultati straordinari, riducendo le sostanze maleodoranti che segnano le nostre aree agricole e migliorando significativamente la qualità della vita nelle nostre comunità. Sono fiducioso che questa iniziativa rappresenti un passo avanti fondamentale per la sostenibilità ambientale in Campania e per i nostri allevatori”.