Incendio in abitazione nel Napoletano: salvate tre persone

Un grosso incendio è divampato in un’abitazione privata di tre piani a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, sarebbero partite dalle cantine dello stabile che si trova in via Passariello.

I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna assieme ad alcuni passanti hanno soccorso le tre persone che erano in casa. Rimaste bloccate sul terrazzo, sono state fatte scendere utilizzando un muletto. In corso le operazioni dei vigili del fuoco impegnati a domare il rogo. La strada è stata chiusa per facilitare i soccorsi. Le tre persone salvate sono intossicate ma al momento non ci dovrebbero essere feriti.