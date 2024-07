Santa Maria CV, domenica gratuita all’Anfiteatro, Museo Antica Capua e al Mitreo

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Domenica 4 agosto, la Direzione regionale Musei nazionali della Campania unitamente alla Direzione dell’Anfiteatro campano e del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, in occasione della Domenica al Museo, comunica che i luoghi della cultura saranno aperti gratuitamente.

Una giornata in cui, ancora una volta, il patrimonio culturale custodito dal Circuito archeologico dell’antica Capua coinvolgerà i visitatori attraverso un’osmosi, che arricchirà la percezione sensoriale dell’Anfiteatro di età imperiale, dei resti dell’Anfiteatro repubblicano, del Museo dei gladiatori e del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere.

La Direzione dell’Anfiteatro Campano e del Maac condivide il valore identitario dei beni culturali, soprattutto in considerazione della sua importanza nei processi di rafforzamento del senso di appartenenza, in primis tra la comunità locale. La creazione di una coscienza collettiva del valore storico-culturale porta all’identificazione sociale e alla diretta partecipazione al processo di salvaguardia e di promozione dell’area archeologica dell’antica Capua, a conferma della sua riconosciuta rilevanza storica come attrattore.

Anche domenica 4 agosto 2024, nell’ambito del piano di rilancio della valorizzazione turistica del sito, fortemente voluto dalla Direzione regionale Musei nazionali della Campania e dalla Direzione del Circuito archeologico dell’antica Capua, sarà possibile visitare il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, previa prenotazione obbligatoria al numero +39 338 6353806 (gruppi di cinque persone per ogni turno). Per permettere ai visitatori di fruire della suggestiva bellezza del luogo di culto dedicato al dio Mitra, ritenuto il più antico d’Occidente, dove è presente una straordinaria megalografia con la scena del sacrificio del toro (tauroctonia), è stato stilato un calendario settimanale di aperture, che permetterà l’accesso, previa prenotazione al +39 338 6353806.

Si ricorda che l’acquisto del biglietto potrà essere effettuato esclusivamente presso la postazione totem situata nell’ex Biglietteria dell’Anfiteatro campano e presso il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua (solo carte) oppure in modalità on line ai link: https://portale.museiitaliani.it/1 oppure https://portale.museiitaliani.it/2