Aversa, abbandono rifiuti: Matacena dichiara guerra agli “zozzi”, in arrivo Guardie Ambientali

Aversa (Caserta) – Il sindaco Francesco Matacena dichiara guerra allo sversamento scorretto e indiscriminato dei rifiuti.

Ha incontrato il generale Domenico Cagnazzo, ispettore regionale per la Campania dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ed il cavalier Silvio Salzillo, presidente della sezione di Aversa dell’Anc, assieme ai responsabili della Tekra, la ditta che gestisce l’igiene urbana. Sul tavolo il progetto di dare vita anche nella città normanna ad un corpo di Gav (Guardie Ambientali Volontarie) con il compito di vigilare le aree più sensibili all’abbandono dei rifiuti. Il Comune di Aversa presto darà il via al progetto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Attraverso un bando pubblico saranno selezionati i volontari che potranno, poi, partecipare ad un corso di formazione di Ispettore Ambientale. I volontari che supereranno il corso saranno addetti alla vigilanza sul corretto sversamento dei rifiuti e segnaleranno agli agenti di Polizia Locale i casi che dovranno essere sanzionati.

“Si tratta di nuove energie e risorse – ha dichiarato il sindaco di Aversa – che collaboreranno a stretto contatto con il Settore Ambiente e la Polizia Locale per educare, informare e soprattutto contrastare l’indiscriminato abbandono dei rifiuti. I nostri volontari potranno anche diventare punto di riferimento di tutti quei cittadini che intendono avere informazioni o anche fare segnalazioni che riguardano il decoro e la salvaguardia del territorio”.

Gli fa eco il neo assessore all’Ambiente, Olga Diana, che afferma: “La nostra città ha bisogno di un controllo capillare del territorio per abituare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata, ma anche per contrastare il crescente malcostume che vede i piccoli rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori”.

In mattinata Matacena ha anche partecipato al taglio del nastro della rinnovata via della Stazione a Gricignano, con i colleghi di Gricignano e Carinaro, Vittorio Lettieri e Annamaria Dell’Aprovitola, la presidente del Consorzio Asi Caserta, Raffaella Pignetti, il viceprefetto vicario Biagio Del Prete ed il deputato Stefano Graziano, sottolineando nel suo intervento l’importanza dei lavori effettuati su uno snodo fondamentale per la viabilità dell’agglomerato industriale di Aversa Nord.