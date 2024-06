Parete, le unità cinofile della Guardia di Finanza incontrano gli studenti

Parete (Caserta) – Con l’unità cinofila della Guardia di Finanza della compagnia di Aversa si è chiuso, per quest’anno scolastico, il Progetto di Educazione alla legalità portato avanti dall’Istituto comprensivo “Basile-Don Milani” in collaborazione con il locale circolo Interforze “Caduti di Nassiriya”.

Gli alunni hanno assistito con molto interesse alle dimostrazioni dell’unità cinofila in merito alla prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti. Negli spazi dei due plessi della scuola, quello dei Padri Giuseppini e quello di via Vittorio Veneto, la mattinata è servita pure a rafforzare negli alunni il rispetto e l’amore verso gli animali, in questo caso dei superbi cani antidroga di razza labrador, che hanno dimostrato un profondo attaccamento verso i militari che li hanno affettuosamente in cura.

Il progetto di "Educazione alla Legalità" da anni riscuote un particolare consenso da parte degli alunni grazie alla collaborazione della direzione della scuola, del Circolo Interforze e delle forze militari che non fanno mai mancare la loro presenza e il loro prezioso contributo per la crescita civile delle nuove generazioni.