Gricignano, il baby bomber Pascal Carusone protagonista al Torneo di Scalea

Gricignano (Caserta) – Piccoli bomber crescono. Pascal Carusone, classe 2016, baby attaccante di Gricignano, è stato premiato come miglior calciatore e capocannoniere al Torneo di Scalea dove con i suoi compagni dell’Aversa Sporting Academy si è classificato al secondo posto nella classifica finale. Il team aversano, presieduto da Ennio Martino, ha portato a casa anche il premio per il miglior portiere, andato a Lele Capozzi.

“Grazie ai nostri ragazzi per il grande spettacolo offerto. Il torneo – commenta Martino – è stato un vortice di emozioni indimenticabili dove a prevalere sono stati il fair play, il rispetto e la passione per il calcio”. “L’Aversa Sporting Academy – ha sottolineato il presidente – non è solo una squadra, è una famiglia che sostiene con fervore i suoi team, tifando sempre con sportività e rispetto per gli avversari, anche nei momenti più concitati”.

La società normanna ha preso parte alla manifestazione sportiva in Calabria con le squadre 2008, 2012, 2013 e 2016. Ed è a loro che rivolge il suo plauso: “Avete indossato la maglia con fierezza e spirito di gioia, vivendo questa esperienza con energia contagiosa. Le vostre vittorie sono state la ciliegina sulla torta di un torneo che ha visto trionfare i valori dello sport”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA