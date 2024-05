Parete, “Inventa una banconota”: Banca d’Italia premia il Liceo Fermi

Parete (Caserta) – Anno scolastico di grandi soddisfazioni per la classe 3Cp del liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa, sede di Parete, che ha partecipato al concorso indetto per le scuole dalla Banca d’Italia, ‘Inventa una banconota’, progettando la grafica di una banconota sul tema “Misurare la realtà”, superando la fase interregionale e posizionandosi tra i primi tre istituti su 208 bozzetti provenienti dal comparto Puglia, Campania e Basilicata.

Mercoledì 8 Maggio, presso la sede di Napoli della Banca d’Italia, si è tenuta la premiazione delle scuole selezionate per questa undicesima edizione che hanno ricevuto un premio di 2mila euro da investire per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche da parte della dottoressa Daniela Palumbo, in qualità di direttrice della filiale partenopea.

Si tratta di un premio importante perché porta avanti il concetto di educazione finanziaria attraverso il quale gli studenti di tutta Italia possono confrontarsi ed arricchire le proprie conoscenze, confrontandosi e sfidandosi nella progettazione di una banconota “etica” che oltre a rappresentare un valore monetario, rappresenta un potente veicolo di trasmissione di messaggi.

ll successo degli studenti della 3Cp è il risultato della sinergia promossa dalla dirigente scolastica professoressa Adriana Mincione in collaborazione con il professore Michele Autiero che ha coordinato il progetto.