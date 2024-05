Gricignano, Inco-Farma riceve Premio Industria Felix. La società guidata da Della Gatta tra le migliori imprese del Sud Italia

Gricignano (Caserta) – E’ tra le migliori imprese del Sud Italia la Inco-Farma, società che gestisce farmacie situate nelle province di Napoli, Caserta e Avellino, tra cui quella comunale di Gricignano. Il riconoscimento è arrivato nel corso dell’edizione 2024 di “Industria Felix” tenutasi a Napoli nell’auditorium di Città della Scienza, alla presenza di oltre 500 imprenditori e manager provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia, alla presenza del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dell’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, e del presidente di Confindustria Campania, Costanzo Jannotti Pecci.

A ritirare il riconoscimento, nella cui motivazione la “Inco.Farma” è annoverata “tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Campania”, è stato l’avvocato Domenico Della Gatta, amministratore delegato della società. “Un riconoscimento prestigioso che certifica la professionalità e l’impegno dei tantissimi farmacisti e degli operatori sanitari impegnati, quotidianamente, nelle farmacie comunali gestite”, ha commentato Della Gatta, di recente nominato nell’Ufficio di Presidenza della Federazione Italiana delle Farmacie Comunali. “A poco più di 15 anni dall’avvio dell’attività – continua l’amministratore delegato – Inco.Farma si qualifica quale fondamentale punto di riferimento delle comunità in cui opera. Un presidio sanitario di prossimità che i cittadini scelgono per la professionalità degli operatori e la qualità dei servizi offerti”.

Con un fatturato che si attesta stabilmente al di sopra dei 30 milioni di euro anni, Inco.Farma può considerarsi un fiore all’occhiello fra le società a partecipazione pubblica campane. “La scelta di una partnership privata – continua Della Gatta – ha consentito ai Comuni titolari delle farmacie di conseguire interessantissimi vantaggi non solo dal punto di vista delle utilità dirette per i singoli Comuni (voucher farmaceutici e finanziamenti per progetti socio-sanitari), ma anche in termini di scontistica per i propri cittadini, indiscusso punto di forza delle farmacie Inco.Farma”.

Il futuro presenta interessantissime sfide, una fra tutte il progetto di sperimentazione “Farmacia dei servizi”, avviato d’intesa con la Regione Campania, che consentirà ai cittadini di recarsi in farmacia per l’holter pressorio, holter cardiaco, ecg, analisi del quadro lipidico, ecc. accorciando i tempi d’attesa ed allentando la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche.

L’evento “Industria Felix” è stato organizzato da “Industria Felix Magazine”, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con “Il Sole 24 Ore”, in co-organizzazione con Regione Campania (tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss “Guido Carli”, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria e il patrocinio di Confindustria Campania. IN ALTO IL VIDEO, SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA