Prevenzione melanoma, visite dermatologiche gratuite a Napoli grazie a Rotary e Adeca

Consulenze dermatologiche gratuite per la prevenzione del melanoma e del non melanoma skin cancer: ritorna il consueto appuntamento targato Rotary Club Campania Napoli con Adeca (Associazione Dermatologi Campani). Quest’anno con il supporto di Rotary Distretto 2101 e l’adesione del Rotary Club Napoli Est, il prossimo sabato 18 maggio negli spazi del Centro La Tenda (via Sanità 95/96) per i cittadini napoletani sarà possibile accedere gratuitamente a visite specialistiche di controllo.

“La prevenzione è la nostra arma più efficace contro il melanoma e altri tumori cutanei, e lo screening rappresenta il primo passo per individuare queste patologie nelle loro fasi iniziali. L’iniziativa ‘Amici per la Pelle’ nasce dalla volontà di offrire alla comunità un servizio essenziale che può fare la differenza tra una diagnosi precoce e una tardiva”, spiega Angelo Coviello, presidente del Rotary Club Napoli Est. “La prevenzione non dovrebbe mai essere un lusso e siamo fieri di poterla rendere accessibile a tutti. Invitiamo chiunque abbia preoccupazioni o semplicemente desideri effettuare un controllo a partecipare il 18 maggio. È un’opportunità per prendersi cura di sé stessi e dei propri cari”.

“Questo evento testimonia il forte impegno del Rotary Club Campania Napoli nella prevenzione e nella sensibilizzazione dei tumori cutanei. Grazie alla nostra collaborazione con Adeca, miriamo a fornire ai cittadini campani un accesso diretto e gratuito a specialisti di altissimo livello. Invitiamo tutti coloro che desiderano un consulto o hanno preoccupazioni sulla propria salute della pelle a unirsi a noi il 18 maggio. Lavorando insieme, possiamo fare la differenza”, aggiunge Chicca Genna, presidente della Commissione Progetti. Le fa eco Mario Garzone, Coordinatore del Progetto e membro del Rotary Club Campania: “La sinergia tra il Rotary e Adeca è un esempio di come le organizzazioni possano unire le forze per il bene comune.

Il progetto ‘Amici per la Pelle’ nasce dalla necessità di rendere le cure dermatologiche più accessibili, soprattutto nelle comunità più svantaggiate. Siamo orgogliosi di offrire questo servizio per proteggere e migliorare la salute dei cittadini campani”.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini campani: per prenotarsi o per chiedere informazioni è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 3397067096.