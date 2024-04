Protesta con trattori sulla Domiziana: allevatori prosciolti

Prosciolti, “perché il fatto non sussiste”, dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Rosaria Dello Stritto, i 15 allevatori bufalini e il sindacalista accusati di aver bloccato la statale Domiziana tra Castel Volturno e Mondragone nello scorso mese di maggio.

La protesta fu realizzata senza preavviso nell’ambito della mobilitazione degli allevatori casertani contro il piano della Regione Campania di eradicazione di brucellosi e tbc bufaline. Gli allevatori effettuarono per alcuni giorni un presidio alla rotonda dell’Agnena sulla Domiziana con 40 trattori, permettendo comunque il transito delle auto.

Tra i prosciolti con sentenza di non luogo a procedere anche due leader degli allevatori e degli agricoltori casertani, come il sindacalista nonché portavoce del Coordinamento Unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino Gianni Fabbris e Adriano Noviello. Il pm di Santa Maria Capua Vetere Nicola Camerlingo aveva chiesto il rinvio a giudizio delle 16 persone coinvolte. Nello staff dei difensori Roberto Barbato, Nando Letizia, Cipriano Di Tella e Tommaso Zara.

Foto di Christian Belformato