“Aversa e l’Arma Azzurra, cent’anni in volo”: tre giorni di eventi

Aversa (Caserta) – La città di Aversa si prepara a vivere un ciclo di eventi dedicati all’Aeronautica Militare, organizzati dall’Associazione Arma Aeronautica per celebrare l’anniversario della costituzione della sezione aversana in occasione del 101esimo compleanno dell’arma azzurra.

Un programma di tre “Giornate azzurre” che vedono coinvolti, oltre al personale dell’Aeronautica in servizio e in congedo, istituzioni, numerosi istituti scolastici ed enti culturali con l’obbiettivo di promuovere le attività aeronautiche, il legame tra Aversa e l’aeronautica militare e di mettere in primo piano i giovani.

Si comincerà lunedì 22 aprile con una grande cerimonia in piazza Municipio, con un solenne alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in omaggio ai Caduti da parte del generale Giovanni Palermo, presidente regionale dell’Associazione Arma Aeronautica, e del commissario prefettizio del comune di Aversa, Gerardina Basilicata, con l’intervento della senatrice Giovanna Petrenga, madrina della sezione di Aversa dell’associazione Arma Aeronautica e membro della commissione Difesa del Senato, e dell’onorevole Stefano Graziano, membro della commissione Difesa della Camera, oltre a numerose altre autorità civili ed alle rappresentanze di vari reperti militari e delle associazioni d’arma.

Durante la cerimonia gli alunni del Liceo Cirillo eseguiranno dal vivo tutte le musiche. Nella stessa mattinata sarà inaugurata una mostra storica a tema aeronautico allestita dal Civico Museo di Storia Militare all’interno di Palazzo Rebursa, intitolata “Aversa e l’Arma Azzurra, cent’anni in volo” che ripercorre il secolo di storia dell’aeronautica italiana ed il contributo del territorio aversano, con cimeli, documenti e fotografia d’epoca. La mostra resterà visitabile fino al 24 aprile, dalle 15 alle 19.

Sempre a palazzo Rebursa, nel pomeriggio del 23 aprile, dalle ore 18.30, sarà presentato il libro “La musica e il volo”, della professoressa Enrica Donisi, storica della musica che ha studiato l’evoluzione delle bande militari in seno ai reparti dell’aeronautica. L’autrice dialogherà con il colonnello Paolo Vatiero dell’Accademia Aeronautica, il professore Giuseppe Pezzella, docente dell’Università Vanvitelli, Angelo Cirillo della Pastorale Sociale e Lavoro diocesana e con il curatore del Civico Museo di Storia Militare Salvatore de Chiara. Ultimo appuntamento per mercoledì 24 aprile, alle 19, una speciale visita guidata concluderà la mostra aeronautica negli spazi espositivi in piazza don Diana.