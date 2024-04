Giugliano, concorso scolastico su Carlo Pisacane: presentazione il 23 aprile

Giugliano (Napoli) – Martedì 23 aprile, dalle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Giugliano in Campania, avrà luogo, in modalità blended, la conferenza stampa di presentazione del concorso sul tema “Storia, idee, comunità. Il Testamento politico di Carlo Pisacane”, promosso dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane” di Sapri e il Comune di Sapri.

La conferenza verterà sul significato delle azioni compiute da una delle figure chiave del Risorgimento Italiano, il cui lascito, pregno di significati patriottici e liberali, rappresenta un pilastro educativo per le nuove generazioni di inestimabile importanza. La conferenza vedrà la partecipazione, in presenza degli istituti: Liceo Classico Scientifico “Renato Cartesio”, Istituto Tecnico Statale “Luigi Galvani”, Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” e sarà finalizzata alla presentazione del concorso.

I partecipanti al concorso potranno trarre ispirazione per i loro lavori, grazie agli interventi di autorevoli relatori, che si susseguiranno nel corso dell’evento.