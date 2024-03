Studente 15enne rimproverato picchia il prof e gli frattura l’omero

Uno studente di 15 anni dell’istituto alberghiero “Elsa Morante” di Crispiano, in provincia di Taranto, ha aggredito un professore davanti all’istituto. – continua sotto –

Da quanto si è appreso finora, il ragazzo è un alunno della moglie del docente aggredito, anche lei insegnante all’alberghiero. Il professore, 55 anni, era fermo in auto ad aspettare la moglie, alla fine delle lezioni, quando il ragazzo, uscendo di corsa, ha urtato la vettura con lo zaino. Dopo l’invito dell’uomo a fare maggiore attenzione, il 15ebbe ha reagito in maniera violenta, colpendo l’insegnante con calci e pugni e procurandogli la frattura dell’omero. La prognosi per il professore è di trenta giorni.

L’episodio è stato denunciato da Renato Perrini, presidente della Commissione per lo studio contro la criminalità organizzata in Puglia: “In Puglia è il terzo episodio in meno di un mese di aggressioni al personale scolastico. Ed è per questo che nella Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, siamo tutti impegnati a fare in modo che non accadano episodi di intollerabile violenza”.