Pasqua al “Vulcano Buono” con la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie

Sempre meno centri commerciali, sempre più hub trasversali dove la società civile si mescola con l’economia. In Campania leader di questa evoluzione è il “Vulcano Buono” di Nola, che negli ultimi mesi si sta rilanciando fortemente evolvendo la propria forma di business. – continua sotto –

E allora non sorprende che in occasione della Pasqua, dopo il successo dell’evento di Natale e l’installazione della grande ruota panoramica, si sia puntato alla magia di una fiaba immortale: “Le Stanze di Alice” è il format che è già diventato un must per grandi e piccini, come spiega Felicia Mercogliano, responsabile marketing della struttura.

L’iniziativa è in programma dal 23 marzo al 1 maggio. I venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Weekend e festivi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Lunedì 29 e sabato 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Ticket di ingresso (tariffa piena): € 8,00. Per i bambini di altezza inferiore a 1 metro (tariffa ridotta): € 5,00. Diversamente abili: ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore).

All’ingresso Positano, personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci saranno i personaggi più amati della fiaba scritta da Lewis Carroll: la piccola e curiosa Alice, il sorprendente Cappellaio Matto, lo psichedelico Stregatto, il frenetico Bianconiglio. Con loro gli altri interpreti di questa avventura che non smette mai di stupire: Capitan Libeccio, la Regina Bianca e la Regina Di Cuori, le Carte, il Brucaliffo, la Regina Rossa e gli immancabili Pincopanco e Pancopinco. Una grande festa scenografica, in un percorso teatralizzato, dove la musica e la recitazione concorreranno a creare un’atmosfera da favola. Durante il percorso si incontreranno aree gioco tematiche, postazioni photo-booth e gli immancabili punti-selfie, tra lo zucchero filato, i popcorn e i gadget di Alice. – continua sotto –

Ma le sorprese non mancano, sabato prossimo “Il Volo” incontrerà i fans nella piazza Capri. Inoltre, Manila Nazzaro, ex miss Italia, conduttrice televisiva e radiofonica, ha partecipato a “Tendenza Eventi 2024”, la fiera dedicata al mondo degli eventi. Per l’occasione ha sfilato in abito da sposa pensando al suo matrimonio in programma a maggio prossimo. IN ALTO IL VIDEO