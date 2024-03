Mafia e politica, 12 arresti nel Siracusano: c’è anche ex assessore regionale Sorbello

Operazione “Asmundo” dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa con 12 arresti tra presunti organizzatori e affiliati al clan Nardo che domina nell’area nord della provincia aretusea. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, ha portato dieci indagati in carcere e due ai domiciliari. Il clan Nardo è considerato una costola della famiglia mafiosa catanese Santapaola-Ercolano. – continua sotto –

Secondo la Dda, gli indagati avevano acquisito direttamente e indirettamente il controllo di numerose attività economiche e imprenditoriali nel settore agro-pastorale della provincia di Siracusa. Il clan, con minacce e intimidazioni, avrebbe costretto diversi imprenditori agricoli o esercenti a fornire denaro o generi alimentari per ‘pagare’ un servizio di guardiania per i propri terreni agricoli, sui quali sarebbero stati anche obbligati a tollerare il pascolo di capi di bestiame riconducibili agli associati alla famiglia mafiosa. Gli imprenditori erano costretti anche a subire il cosiddetto ‘cavallo di ritorno’ per la restituzione di escavatori e altri mezzi rubati.

Tra le accuse contestate lo scambio elettorale politico-mafioso, le estorsioni e la detenzione di armi e droga. Capi e gregari del clan, colpiti dall’operazione ‘Agorà’ datata giugno 2022, si erano riorganizzati e dettavano legge anche dall’interno del carcere attraverso telefonini introdotti illecitamente: minacce che arrivavano a chiunque si fosse rivolto alle forze dell’ordine per denunciare un’estorsione. Il clan trafficava anche in armi e in droga e gestiva una piantagione di marijuana da 731 piante. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato 11 chili di marijuana e cocaina, oltre a due fucili e una pistola.

L’indagine coinvolge anche Giuseppe Sorbello, ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, finito ai domiciliari. Alle amministrative del 2022 (che furono vinte, col 75% dei consensi dall’attuale sindaco Giuseppe Carta, deputato regionale del Mpa) Sorbello, secondo l’accusa, avrebbe accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e dell’impegno ad operarsi per agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato al clan Nardo. IN ALTO IL VIDEO