De Luca: “A Gaza atti di genocidio da parte di Israele”

Dopo l’aggressione di Hamas del 7 ottobre, la Regione Campania ha esposto la bandiera dello Stato di Israele sulla propria sede. “Vogliamo esprimere – afferma il presidente Vincenzo De Luca – la nostra solidarietà al popolo israeliano in nome dei valori della democrazia, al diritto di Israele ad essere un paese sicuro. Non abbiamo, invece, esposto la bandiera di Israele per esprimere solidarietà agli atti di genocidio che sono in corso a Gaza per responsabilità di Israele”.

“Quello che sta accadendo – sottolinea il governatore campano – non è più tollerabile per qualunque essere umano abbia da coltivare e da difendere valori di civiltà. Quello che sta promuovendo Netanyahu sono atti di totale irresponsabilità e danno in primo luogo per Israele perché stanno facendo rinascere l’antisemitismo in tutto l’Occidente”.

“A Gaza – continua De Luca – siamo a 30mila morti e di questi 20mila sono donne e bambini, massacrati. Tutto questo non è più tollerabile. L’Occidente non può più rispondere utilizzando l’aggettivo ‘esagerato’, ‘è una reazione esagerata’. No, è una reazione barbara, non più tollerabile”.

