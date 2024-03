Sant’Arpino, Tessitore e Di Santillo chiedono i “mangiaplastica” all’Amministrazione

Sant’Arpino (Caserta) – In un momento in cui la lotta al cambiamento climatico diventa sempre più urgente, gli attivisti Tessitore e Di Santillo si rivolgono all’amministrazione proponendo una soluzione per ridurre l’impatto ambientale. – continua sotto –

“In sempre più città. – evidenzia Tessitore – vediamo i cosiddetti ‘mangiaplastica’, degli ecocompattatori che aiutano nella raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet (e non solo) in un’ottica di economia circolare. La lotta al cambiamento climatico ci spinge a ricercare sempre nuovi modi per poterci prendere cura del creato e ogni passo verso un comune più ecologico è un passo verso un futuro migliore per tutti”.

“Già in passato – continua Tessitore – ho evidenziato la necessità di puntare su un’educazione alla corretta raccolta differenziata comunale. I mangiaplastica sarebbero esempio per i più piccoli e incentivo per i più grandi. Con Di Santillo, amico dalle idee comuni, ci facciamo portavoce di un progetto che potrebbe giovare a tutta la comunità”.

“La nostra proposta –afferma Di Santillo – rappresenta un passo concreto verso la tutela dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita più ecosostenibile. Con questa proposta, vogliamo sensibilizzare la popolazione sull’importanza del riciclo e della riduzione dei rifiuti plastici. Abbiamo fiducia che, con il sostegno e l’impegno di tutti, possiamo trasformare le nostre città in luoghi sempre più rispettosi dell’ambiente”.