San Nicola la Strada, all’istituto comprensivo De Filippo si inaugura l’Aula Natura

Giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 11, si svolgerà all’istituto comprensivo “De Filippo” di San Nicola la Strada (Caserta), diretto dal professor Giovanni Spalice, l’inaugurazione di un’Aula Natura. – continua sotto –

L’iniziativa nasce dalla volontà del Wwf Italia, grazie allo sponsor P&G, di regalare alle scuole italiane delle aule all’aperto dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi possano giocare, imparare, relazionarsi con i compagni e riconquistare il rapporto con la natura. L’Aula Natura è un modello replicabile in tutta Italia e l’istituto comprensivo “De Filippo” può vantare di essere la prima scuola in provincia di Caserta in cui essa è stata realizzata.

Il Wwf Italia ha scelto di lanciare il progetto “Aule Natura” per fornire alle studentesse ed agli studenti spazi di formazione finalizzati alla promozione di una modalità di apprendimento che abbia come protagonista la natura. In questo contesto la proposta progettuale del comprensivo “De Filippo” è stata finanziata e valorizzata – da Wwf e P&G – in considerazione del fatto che la sua realizzazione avviene in un’area – la zona “Saint Gobain” – che, nei decenni passati, ha visto un vasto insediamento industriale con un significativo impatto ambientale ed un’elevata incidenza di malattie professionali con patologie correlate. Oggi il plesso scolastico in cui è inserita l’Aula Natura si caratterizza per la presenza di spazi verdi molto ampi che hanno consentito la realizzazione dell’Aula e che necessitano di essere ulteriormente attrezzati e valorizzati affinché si possa abbattere lo stigma di area contaminata.

L’obiettivo dell’Aula Natura, perseguito dalla scuola e dal Wwf, è quello di contribuire alla crescita di una coscienza ecologica e di rispondere alla proposta di raccomandazione del Consiglio Europeo relativa all’apprendimento per la sostenibilità ambientale del 14 gennaio 2022 sintetizzata nello studio “GreenComp” che definisce il quadro europeo delle competenze per la sostenibilità. In questo modo ci si propone, altresì, di promuovere l’integrazione, all’interno del curriculo d’istituto di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze sulle scienze applicate che, oltre a dare opportunità di lavoro alle studentesse ed agli studenti, sono il motore per una concreta transizione ecologica. – continua sotto –

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno una rappresentanza del Wwf Italia, guidata dalla dottoressa Giulia D’Agata, una rappresentanza del Wwf Campania, guidata da Lello Lauria, tutto il gruppo del Wwf di San Nicola la Strada, guidato da Renato Perillo, la professoressa Maria Antonietta Rao del dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, la professoressa Anna Aragosa in rappresentanza della dottoressa Monica Matano, dirigente dell’Ambito Territoriale di Caserta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la professoressa Antonia Di Pippo della “Fondazione Laudato Sì”, l’amministrazione comunale di San Nicola la Strada e numerosi dirigenti scolastici della provincia di Caserta, tra cui Adele Vairo dell’Isis “Manzoni” di Caserta, Daniela Orabona dell’Ic “Mameli” di Curti, Paola Vitolo dell’Ic “Danta Alighieri” di Bellona, Nella De Matteis dell’Ic “Giovanni XXIII” di Recale. Sono stati inoltre invitati il prefetto ed il vescovo di Caserta, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, le associazione del territorio, i media locali e nazionali.

Collaboreranno all’iniziativa le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi i docenti e il personale del “De Filippo”, l’Isis “Ferraris” di Caserta, rappresentato dalla dirigente scolastica Antonietta Tarantino, che curerà i servizi di accoglienza, e la Protezione Civile di San Nicola la Strada, rappresentata da Ciro De Maio, che assicurerà i servizi finalizzati alla buona riuscita dell’iniziativa.