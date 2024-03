Il Centro Commerciale Campania celebra le donne con “Arte in movimento”

“Arte in movimento” per celebrare le donne in tutte le sue sfumature. Questa l’iniziativa organizzata dal Centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, per festeggiare la giornata dedicata alla Donna. – continua sotto –

Il 9 marzo, dalle ore 14 alle 20, lasciati trasportare da ogni forma d’arte e scopri nelle 4 postazioni del Centro le mille espressioni del mondo femminile. Le piazze e i corridoi del “Campania” saranno allestiti per ospitare un collettivo artistico locale quasi tutto “in rosa”.

Ci sarà l’animazione digitale di Luca Poce in Piazza Campania, la pittura acrilica di Andreina Moriello sulla panchina nel corridoio Primark, il body painting di Anna Lella Lovato in Piazza Centrale e all’ingresso sud la Pauste up di Flavia Alexandra Grattacaso. Alle 19 Piazza Campania ospiterà lo spettacolo live di Susy Sand artist in “Emozioni di sabbia”.

Scarica l’App IO & CAMPANIA per ricevere un fantastico gadget profumato e accedere alle promo-omaggio dei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi” del sito www.campania.com