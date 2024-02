Violenta aggressione nel Casertano: 18enne picchiato e rinchiuso nel bagagliaio, 4 arresti

Brutale aggressione in provincia di Caserta, a Macerata Campania, nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio. Vittima un 18enne, colpito con calci, pugni, trascinato per i capelli in auto e poi abbandonato sul ciglio della strada. – continua sotto –

Pochi giorni dopo l’episodio, i carabinieri hanno tratto in arresto quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, uno dei quali finito in carcere (S.P., 25 anni, di Marcianise), gli altri tre (M.L., 23 anni; D.P., 22; e L.M., di 20, tutti maceratesi) assegnati ai domiciliari con le accuse di lesioni personali aggravate, violenza privata e sequestro di persona.

Quasi tutti di Macerata i protagonisti della vicenda, dalla vittima a tre degli aggressori, mentre un quarto, quello finito in carcere, risiede nella vicina Marcianise. Resta da identificare un quinto componente del gruppo. Gli aggressori e il 18enne, dunque, si conoscevano e sembra avessero qualche questione in sospeso, ma di poco conto. Fatto sta che, da quanto raccontato dalla vittima, e riscontrato dai militari dell’Arma, il 18enne era in compagnia di alcuni amici a Caturano, frazione di Macerata Campania, in piazza De Michele, quando sono arrivati i quattro aggressori a bordo di una Range Rover; sono scesi e l’hanno preso di spalle, mettendo in atto il pestaggio, poi caricandolo nel portabagagli dell’auto e condotto poco distante, dove è stato abbandonato.

Sofferente e insanguinato, si è recato in ospedale dove i sanitari gli hanno diagnosticato la frattura scomposta del setto nasale e altre ferite e contusioni sul corpo. Poi ha denunciato i quattro aggressori ai carabinieri. Determinanti per la loro identificazione sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, oltre alle intercettazioni e all’analisi dei tabulati telefonici degli indagati. – continua sotto –

Nel corso dell’esecuzione degli arresti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato armi e droga: 3 munizioni calibro 22; 10 calibro 6,35; 5 calibro 9; una calibro 38 special; un bossolo calibro 357; una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso; una dose di cocaina dal peso di 2,2 grammi e un bilancino di precisione.

IN ALTO IL VIDEO