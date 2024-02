Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 protagonisti alla BDC School

Milano – A due anni dai Giochi invernali del 2026, la BDC School ha aderito alla Winter Games Week, una settimana di attività didattiche e sportive promosse dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli studenti ai valori del Movimento Olimpico e Paralimpico e promuovere i principi educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva. – continua sotto –

Nella sede dell’istituto in via Dei Fontanili 3, a Milano, si è svolta la Winter Games Week targata BDC School. Il progetto si propone di ispirare le nuove generazioni nel percorso di avvicinamento ai Giochi, promuovere la pratica sportiva e lo sviluppo di nuove abilità, incentivare stili di vita più sani e attivi e divulgare i valori Olimpici e Paralimpici.

L’obiettivo della BDC School è formare i cittadini di domani, abitanti di un mondo in continua evoluzione. Lo fa proponendo un percorso formativo che combina gli aspetti più efficaci dei sistemi educativi e scolastici italiani e internazionali. Le basi del suo modello educativo e didattico sono l’internazionalità, l’italianità, l’approccio al design, le STEM e lo sport.

Consapevole dell’importanza che lo sport riveste nella vita delle persone, a partire dalla prima infanzia, la BDC School si è unita alle scuole di tutta Italia per celebrare i “meno 2 anni” dalla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, organizzando proprio oggi, 6 febbraio 2024, una intensa giornata di attività dedicate ai valori della pratica sportiva e delle Olimpiadi e Paralimpiadi. – continua sotto –

In particolare, la mattinata è stata arricchita dalla testimonianza dell’ex ginnasta italiana e medagliata olimpica Marta Pagnini. Già capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Marta Pagnini ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012, conquistando la medaglia di bronzo con la nazionale italiana. Oggi fa parte del team della Fondazione Milano Cortina 2026 in veste di Brand and ADV Coordinator.

“I circa 300 alunni coinvolti hanno ascoltato con entusiasmo e partecipazione il racconto dell’atleta”, ha commentato Marco Paschina, partner di BDC School. “Incuriositi dagli aneddoti, soddisfatti delle informazioni e colpiti dalle storie sui Giochi Invernali, sono rientrati a casa con un bagaglio carico di nuove e vibranti emozioni. Lo sport, in particolare, sa infondere queste emozioni nei giovani in modo unico. E sono proprio loro al centro del percorso di conoscenza e approfondimento offerto dalla Winter Games Week che noi abbiamo sposato. Un percorso che pone particolare attenzione ai temi dell’inclusività e coinvolge gli studenti in momenti che mettono in risalto i principi dell’uguaglianza, del rispetto e della lealtà: un gioco senza differenze e senza barriere”.

Il progetto “Winter Games Week” fa parte del programma educativo GEN26 della Fondazione Milano Cortina 2026, che coinvolge le realtà giovanili di tutto il paese per una riflessione sul tema dello sport per tutti, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2023 delle Nazioni Unite e dell’Agenda 2020+5 del CIO.