Gricignano, palo dell’illuminazione crolla in Via Diocleziano a causa del forte vento

Gricignano (Caserta) – Solo la fortuna ha voluto che in quel momento non transitassero auto o pedoni nel tratto di via Diocleziano dove, nel pomeriggio di oggi, è crollato sulla carreggiata, a causa delle forti raffiche di vento, il palo dell’illuminazione di una proprietà privata situata all’angolo con via Marconi. – continua sotto –

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia locale che ha interdetto la zona al traffico e seguito le procedure di rimozione del palo.

E, a proposito di maltempo, la Protezione Civile della Regione Campania, considerato il previsto peggioramento delle condizioni meteo che porterà temporali anche di forte intensità, ha prorogato di ulteriori 24 ore (quindi fino alle 23.59 di domenica 11 febbraio) l’allerta meteo già diramata a livello Giallo per la giornata di sabato e innalzandola per domenica al livello Arancione.

Foto di Angelo Autiero da Fb